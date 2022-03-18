ВСУ уничтожили вражескую технику вместе с личным составом. Фото

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада ВСУ уничтожила колонну вражеской техники вместе с личным составом. От оккупантов осталось только пепелище.

Соответствующие фото показали в Facebook бригады. Военные отметили, что десант работает.

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Напомним: 17 марта украинские воины также разбили вдребезги очередную колонну российских фашистов в Черниговской области. Враг шел на Прилуки, но наши защитники не дали ему туда доехать.

Силы сопротивления Сиверщины вступили в бой с оккупантами и не только разбили орков, но и завоевали важный трофей – реактивную систему залпового огня "Ураган". Кроме этого, в бою был подбит еще один такой "Ураган".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области ВСУ уничтожили технику российских оккупантов. Враг пытался продвинуться в сторону Киева. Наши воины успешно дали отпор войскам противника.

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