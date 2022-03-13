ВСУ уничтожили вездеход 'Витязь' оккупантов стоимостью 13,7 млн рублей. Фото и видео

На Харьковском направлении военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили вездеход российских оккупантов ДТ-30 "Витязь". Его стоимость составляет 13,7 млн рублей (более 100 тысяч долларов).

Военная техника врага была уничтожена во время одного из рейдов. Об этом сообщает "Милитарный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также украинским воинам удалось захватить два танка Т72 и Т80БВ, один МТ-ЛБ. Кроме того, на позициях противника была найдена зенитно-ракетная система С-300 и две ЗУ 23-2.

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