ВСУ уничтожили уже 56 самолетов оккупантов
Вооруженные силы Украины средствами противовоздушной обороны за 8 и 9 марта уничтожили по меньшей мере еще восемь воздушных целей противника. По оперативным подсчетам, общие потери вражеской авиатехники – это 56 самолетов и 82 вертолета.
Об этом вечером в среду, 9 марта, отчиталось Командование Воздушных сил ВСУ. На странице в Facebook пресс-служба уточнила: указанные восемь воздушных целей были успешно ликвидированы в районах Операции Объединенных сил и в Киевской области.
"Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили четыре штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов, также есть подтверждение о двух сбитых крылатых ракетах", – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что штурмовики и бомбардировщики Воздушных сил ВСУ продолжают работать по разным стратегическим направлениям и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники.
"Держим строй! Победа будет за нами!" – подытожили защитники украинского государства.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в минобороны Британии заявили, что противовоздушная оборона Украины добилась значительных успехов против боевых самолетов РФ. Это мешает России контролировать воздушное пространство.
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