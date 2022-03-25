ВСУ уничтожили троих росгвардейцев из Чечни и захватили трофейное оружие и технику. Фото

В пятницу, 25 марта, воины отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили троих членов Росгвардии и взяли трофейное оружие и технику. Ликвидированные личности – из 46-й отдельной бригады оперативного назначения, базирующегося в Чечне.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что указанное соединение было создано еще в 2000 году для борьбы с силами чеченского сопротивления, воевавшими с Кремлем.

В ВСУ отметили, что среди трофеев оказались невредимые БТР-80 и оружие – пулеметы, автоматы и снайперская винтовка Драгунова с боеприпасами.

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Напомним, заместитель начальника штаба Командования Сухопутными войсками ВСУ Александр Грузевич заявил, что противник боится украинских защитников. Также русские оккупационные войска изменили свою тактику в Украине. В частности, сейчас они отслеживают средства ПВО, воздушные силы и нашу артиллерию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные, попав в плен в Украине, признаются в неспособности воевать с тем обеспечением, которое им выдало командование. Зайдя на украинскую землю, оккупанты теряют технику, даже не вступая в реальный бой.

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