ВСУ уничтожили колонны оккупантов, которые двигалась в сторону Днепропетровской области из Балаклеи

Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую колонну россиян, которая двигалась в сторону Днепропетровской области из Балаклеи на Харьковщине. Вся тяжелая техника и личный состав оккупантов был разбит в ходе блестящей операции украинских защитников.

Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на Facebook. В штабе даже пообещали опубликовать фотографии с места инцидента, но несколько позже.

Напомним, что российские войска продолжают осаждать Харьков и терроризировать мирное население. Накануне оккупанты скинули гранату на военный городок, в результате чего погибли люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 5 марта враг пытался окружить Киев и Харьков, в то время как десант возле Одессы испугался погоды и не смог высадиться на берегу.

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