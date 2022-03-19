ВСУ уничтожили колонну российской техники на Сумщине. Фото

София Закревская
Общество
2 минуты
12,4 т.
ВСУ уничтожили колонну российской техники на Сумщине. Фото
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В пятницу, 18 марта, воины Вооруженных сил Украины уничтожили технику российских оккупантов в Сумской области. Наши защитники разбили целую колонну врага возле Тростянца.

Было сожжено немало бронетехники и грузовиков захватчиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"На фото – то, как должна выглядеть российская техника", – написал Живицкий.

На кадрах видны сожженые БТР, военные грузовики и колесная техника оккупантов. Вся дорога была устелена изуродованными обломками уничтоженного вражеского вооружения.

Видео дня
ВСУ разбили технику российских оккупантов.
Уничтоженная колонна техники.
Форма российского оккупанта.
Колонну разбили под Тростянцом.
Дорога усыпана обломками.
Колесная техника не доехала до места назначения.
Наши защитники сожгли транспорт оккупантов.
Уничтоженная техника врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант рассказал, что через Сумы ни одна колонна их техники не доезжала целой. Он также сказал, что хочет сложить оружие.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

УкраинаСумыПотери России в войне с УкраинойВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Вооруженные силы Украинывоенная техникаstopwar