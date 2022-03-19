ВСУ уничтожили колонну российской техники на Сумщине. Фото

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В пятницу, 18 марта, воины Вооруженных сил Украины уничтожили технику российских оккупантов в Сумской области. Наши защитники разбили целую колонну врага возле Тростянца.

Было сожжено немало бронетехники и грузовиков захватчиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"На фото – то, как должна выглядеть российская техника", – написал Живицкий.

На кадрах видны сожженые БТР, военные грузовики и колесная техника оккупантов. Вся дорога была устелена изуродованными обломками уничтоженного вражеского вооружения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант рассказал, что через Сумы ни одна колонна их техники не доезжала целой. Он также сказал, что хочет сложить оружие.

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