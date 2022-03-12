ВСУ удалось остановить оккупантов на трех направлениях, противник проводит перегруппировку войск, – Генштаб

Виталий Семченко
Общество
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ВСУ удалось остановить оккупантов на трех направлениях, противник проводит перегруппировку войск, – Генштаб
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Оккупанты понесли потери на трех направлениях – Полесском, Северском, Южнобужском. Сейчас российские военные начали осуществлять перегруппировку войск, восстанавливать боеспособность подразделений и пополнять запасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Там отметили, что враг, не достигнув поставленных целей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

  • На Волынском направлении российские солдаты наступательных действий не проводили. На Полесском также активных действий со стороны противника не зафиксировано.

  • На Северском направлении противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинского, Левковичей, Жукоток, Городнего (Черниговская область).

  • На Волновахском направлении враг пытается развернуть наступление в направлении Красной Поляны, была попытка продвижения в направлении Ольгинки.

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"По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые производили наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление ВСУ и потеряли наступательные возможности", – сообщили в Генштабе.

  • На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий оккупанты успеха не достигли. Противник закрепился в северной части города Изюма, не оставляет попыток его захвата.

  • На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия врага сосредоточены на захвате Мариуполя и Северодонецка. Сейчас противник захватил только восточные окраины Мариуполя.

  • На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью окружения Николаева.

"Чтобы поддержать наступление, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии, а также противовоздушной обороны. Успеха не имели. Противник отступил в район н.п. Милово, окапывается и подтягивает резервы", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты в течение ближайших двух-трех недель могут снова пойти в наступление. Российские власти также попытаются вовлечь в войну против Украины добровольцев с Ближнего Востока.

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