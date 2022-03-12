ВСУ удалось остановить оккупантов на трех направлениях, противник проводит перегруппировку войск, – Генштаб

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Оккупанты понесли потери на трех направлениях – Полесском, Северском, Южнобужском. Сейчас российские военные начали осуществлять перегруппировку войск, восстанавливать боеспособность подразделений и пополнять запасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Там отметили, что враг, не достигнув поставленных целей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

На Волынском направлении российские солдаты наступательных действий не проводили. На Полесском также активных действий со стороны противника не зафиксировано.

На Северском направлении противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинского, Левковичей, Жукоток, Городнего (Черниговская область).

На Волновахском направлении враг пытается развернуть наступление в направлении Красной Поляны, была попытка продвижения в направлении Ольгинки.

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"По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые производили наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление ВСУ и потеряли наступательные возможности", – сообщили в Генштабе.

На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий оккупанты успеха не достигли. Противник закрепился в северной части города Изюма, не оставляет попыток его захвата.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия врага сосредоточены на захвате Мариуполя и Северодонецка. Сейчас противник захватил только восточные окраины Мариуполя.

На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью окружения Николаева.

"Чтобы поддержать наступление, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии, а также противовоздушной обороны. Успеха не имели. Противник отступил в район н.п. Милово, окапывается и подтягивает резервы", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты в течение ближайших двух-трех недель могут снова пойти в наступление. Российские власти также попытаются вовлечь в войну против Украины добровольцев с Ближнего Востока.

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