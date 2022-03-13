ВСУ сожгли колонну оккупантов, захватили мостоукладчик и боевые машины: отчет о трофеях. Фото и видео

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Вооруженные силы Украины разбили очередную колонну техники российских оккупантов. Они собрали немало трофеев: целую машину снарядов. а также мостоукладчик МТУ-90.

Часть российских машин наши защитники сожгли. Чтобы остановить продвижение врага, украинские военные совершили на дороге "закладки" с минами, а затем взорвали их.

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Как сообщает Госпогранслужба Украины, на другом участке фронта ВСУ захватили современные боевые гусеничные машины БМД-4 российских десантников, а также взяли целым вражеский БТР-Д.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины показали, как уничтожили российский танк с помощью отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

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