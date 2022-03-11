ВСУ сдерживают врага по всем направлениям, россияне делают упор на агрессивную пропаганду – Генштаб

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Украинские военнослужащие и силы обороны дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию российских оккупантов по всем направлениям. В течение последних шести часов существенных изменений в положении войск РФ не произошло.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 06:00 11 марта. Оно опубликовано в Facebook.

Главное из сводки:

россияне начали активно запускать вражескую пропаганду во временно оккупированных населенных пунктах, они распространяют пророссийские месседжи и пытаются "договориться" с местным населением;

в Херсонской области зафиксировали попытки ввести административно-полицейский режим, оккупант создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно оккупированных районах;

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захватчики несут потери во время столкновений с ВСУ в Черниговской области, личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен;

в отдельных населенных пунктах противник, в нарушение норм Международного гуманитарного права, совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения;

подразделения Вооруженных сил РФ требуют пополнения – в исправительных колониях под Ростовом продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав путинской армии готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.

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