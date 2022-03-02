ВСУ сбили самолет и вертолет врага

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Украинские Вооруженные силы продолжают давать мощный отпор российским оккупантам, начавшим войну против нашего государства. Во вторник, 1 марта, военнослужащие сбили самолет и вертолет врага.

Об этом сообщили на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ. Они были уничтожены зенитным ракетным подразделением.

Кроме того, экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м Воздушных Сил ВСУ совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной технике противника и другим целям.

"Воздушные Силы сопротивляются оккупантам во всех авиационных гарнизонах", – говорится в сообщении.

Видео дня

Днем ранее 28 февраля, Воздушные силы ВСУ нанесли контрудар российским оккупантам, которые в этот день продолжали обстреливать мирные города. Среди прочего им удалось уничтожить пять вражеских самолетов, вертолет и крылатую ракету. Также уничтожены колонны бронетехники, горючего, ЗРК.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта – это шестой день Великой Отечественной войны Украины против России. За это время наши ВСУ доказали, что способны давать отпор российским оккупантам, вся украинская нация оказывает мощное сопротивление врагу, сообщили в Генштабе Вооруженных сил.

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