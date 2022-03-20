ВСУ сбили ракету ''Точка-У'', летевшую на мирных жителей. Фотофакт

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ВСУ снова спасли жизнь десяткам людей. Украинские силы ПВО сбили запущенную россиянами ракету "Точка У".

Рашисты запускали ракету по мирным жителям Украины. Об этом сообщил экс-нардеп, бывший командир добровольческого батальона МВД "Луганск-1" Артем Витко.

"Наши сбили ракету "Точка-У", которая летела на мирных жителей", - отметил Витко.

Он также показал сбитую ракету на фото.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 марта еще одну российскую ракету украинские защитники сбили над Виннитчиной.

А вот с вертолетами в ВСУ сегодня не сложилось: за сутки ПВО сбила всего три вражеских вертолета. В Воздушных Силах отметили, что "суточный план" не выполнен, потому что оккупанты уже боятся летать в Украине.

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