ВСУ сбили на Харьковщине вражеский истребитель и два БПЛА: появились подробности

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Под Чугуевым в Харьковской области Вооруженные силы Украины сбили истребитель российских оккупантов. Он упал на территории РФ.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он также сообщил о двух сбитых беспилотниках врага.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили истребитель российского противника", – сообщил чиновник.

По его словам, самолет вспыхнул на низкой высоте и упал на территории РФ.

Глава ОГА также сообщил, что на временно подконтрольной оккупантами территории одного из районов Харьковщины мобильная группа сил спецопераций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".

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Ранее информацию о сбитых "Орланах" также обнародовал волонтер Роман Доник.

Синегубов отметил, что эффективная работа систем ПВО привела к тому, что над Харьковом уже несколько дней "не фиксируем авиацию российского врага".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта вражеский беспилотник был сбит в Одесской области. Против техники оккупантов также сработала противовоздушная оборона.

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