ВСУ сбили многоцелевой вертолет оккупантов. Фото

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Противовоздушная оборона Украины сбила российский вертолет Ми-24. Он принадлежал к воздушно-космическим силам Российской Федерации.

Вертолет приземлили зенитчики, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в Facebook.

''Боевая работа противовоздушной обороны Украины. Спасибо за фото группе воинов, которая просто проходила рядом. Итого победим'', – подписали фотоотчет военные.

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Как писал OBOZREVATEL, украинские спецназовцы уничтожили врагов, которые окопались на одной из позиций. Взорвали технику российских оккупантов и тихо исчезли.

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