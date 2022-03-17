ВСУ сбили многоцелевой вертолет оккупантов. Фото

Андрей Жигайло
Общество
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ВСУ сбили многоцелевой вертолет оккупантов. Фото
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Противовоздушная оборона Украины сбила российский вертолет Ми-24. Он принадлежал к воздушно-космическим силам Российской Федерации.

Вертолет приземлили зенитчики, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в Facebook.

''Боевая работа противовоздушной обороны Украины. Спасибо за фото группе воинов, которая просто проходила рядом. Итого победим'', – подписали фотоотчет военные.

Нашика пилота сбитого вертолета
Видео дня
Хвост сбитого Ми-24 с бортовым номером
Остатки вертолета, сбитого украинскими военными
Ми-24 был вооружен неуправляемыми ракетами

Как писал OBOZREVATEL, украинские спецназовцы уничтожили врагов, которые окопались на одной из позиций. Взорвали технику российских оккупантов и тихо исчезли.

Обращение к украинцам

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