ВСУ сбили два самолета оккупантов над Киевом за вечер

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За вечер 7 марта Вооруженные силы Украины сбили над Киевом два самолета российских оккупантов. Один был уничтожен системой ПВО, а другой – в воздушном бою.

Об этом в Facebook сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный. Он уточнил, что первый вражеский самолет был сбит в 20:30.

Воздушный бой с захватчиками начался на окраинах украинской столицы чуть позже и завершился в 21:10 победой украинских защитников.

ВСУ вновь нанесли урон России и защитили мирных жителей от бомбардировок, которые могли осуществить эти самолеты врага.

Напомним, что в Вышгороде Киевской области Вооруженные силы Украины 7 марта уничтожили еще один вертолет российских оккупантов. О судьбе летчиков страны-агрессора пока ничего не известно.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Попасной Луганской области воины Противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ сбили российский Су-30. Истребитель больше не сможет бомбить украинские города, разрушать инфраструктуру и убивать мирных жителей.

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