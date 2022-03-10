ВСУ разбили врага на Черниговщине и захватили 10 танков и зенитно-ракетный комплекс. Видео

На Черниговском направлении подразделения ВСУ продолжают наносить оккупантам сокрушительные потери. Так, в ходе сражения с противником украинские армейцы в качестве трофеев заполучили 10 рабочих танков и один ЗРК.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

"Военные части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают защищать свою землю, родных и близких от "асвабадителей" лучшей в мире, по их словам, армии. Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Север" был проведен бой с превосходящими силами противника. В результате этого боя у нас теперь есть 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированная эвакуационная машина", - отметили в ОК "Север".

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Вместе с тем журналист Андрей Цаплиенко сообщил о бое ВСУ с оккупантами под селом Мокрец на границе Киевщины и Черниговщины. Он выложил видео с места сражения.

"Мокрец на границе Киевщины и Черниговщины украинские воины разбили подразделение российских оккупантов. По словам военных, принявших бой, подбиты 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 МТЛБ. Захвачены в качестве трофея 7 Т-72 и 1 БРМ", - подписал яркие кадры журналист.

В настоящее время неизвестно, об одном и том же бое идет речь в сообщении ОК "Север" и Цаплиенко, или же ВСУ сегодня потрепали оккупантов на Черниговском направлении неоднократно.

Позже в ОК "Север" показали, что осталось от оккупантов в результате мощного отпора ВСУ. Среди брошенного врагами "имущества" нашли, в том числе, и награбленное ими у украинцев: пришельцы воровали даже комнатные тапочки и принтеры.

"От вражеских экипажей танка Т-72Б и МТ-ЛБ мало что осталось. То, что выжило, пока бегает по полям, бросив "героически" награбленное у украинцев. Фото любезно предоставлено нашими защитниками военной части ОК "Север", которая держит оборону на киевском направлении", - подчеркнули армейцы.

Напомним, без этих и других причиненных врагу на протяжении 10 марта потерь, к утру 15 дня войны Россия в войне против Украины потеряла 335 танков, 49 самолетов и 81 вертолет.

К этим потерям сегодня, кроме техники на Черниговщине, следует добавить по меньшей мере один ЗРК "Оса", уничтоженный российский Су-25, ликвидированный Байрактаром " Бук" и разбитую колонну на Луганщине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что журналист Бутусов показал блестящую операцию украинских военных в Черниговской области: воины сожгли колонну заправщиков, которые везли горючее для техники оккупантов.