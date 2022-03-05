Оккупанты не достигли целей в Украине и бомбят мирное население: ВСУ уничтожили командира РФ – Генштаб

В десятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению захватчики продолжали нести потери. В частности, сбиты 2 вражеских самолета, 3 летчика взяты в плен, один – уничтожен. Сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.

Об этом сообщили в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook. Отмечается также, что подразделениями Вооруженных Сил уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

Также на подступах к Броварам Киевской области, в районе населенного пункта Победа, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15 отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.

Видео дня

В то же время в ВСУ отметили, что оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением бомбардировочной авиации, по объектам гражданской инфраструктуры:

нанесен авиаудар по Белой Церкви – повреждено более 20 жилых домов;

в Ирпене – поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения.

Кроме того, военные установили, что активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ПИК) по вербовке личного состава, имеющего опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеющая соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ПИК Вагнер.

Также оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки видео репортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала Великой Отечественной войны Украины убиты уже более 10 тысяч российских оккупантов. Также противник потерял почти 300 танков. В Генштабе уточили, что данные еще уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

#stopwar