ВСУ разбили колонну вражеской техники и захватили трофей, – Бутусов. Видео

На северном направлении ВСУ разбили очередную колонну российских оккупантов. На вооружении украинской армии появился еще один исправный российский танк.

Видео трофея показал журналист Юрий Бутусов.

"Российская колонна разбита и абсолютно исправный Т-72 захвачен в ходе контратаки на северном направлении. Наше подразделение в бою возглавлял одни из старших офицеров ВСУ", - сообщил он.

На видео видно, что трофейный танк маркирован знаком "О". Это обозначение используется для маркирования техники подразделений из Центрального военного округа РФ. По одной из версий, таким знаком может также обозначаться техника из Беларуси.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Россия в войне против Украины потеряла 335 танков, 49 самолетов и 81 вертолет.

Такие данные утром 10 марта обнародовали в Генеральном штабе Украины.

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