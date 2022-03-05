ВСУ понесли потери в борьбе с российскими оккупантами, но отомстили: враг дорого заплатил за жизни бойцов

В субботу, 5 марта, "Закарпатский легион" опубликовал на Facebook-странице информацию об украинских бойцах, трагически погибших во время обороны населенных пунктов от российских захватчиков.

По их данным, 128-я горно-штурмовая Закарпатская бригада понесла потери: "Враг дорого заплатил за жизнь наших бойцов – потерь росармии в живой силе и технике несоизмеримо больше. Вечная память героям, которые пожертвовали ради Украины собственными жизнями!". Героически погибли три защитника:

солдат Жданянчин Николай Иванович, 1973 года рождения, уроженец и житель города Турка Львовской области;

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старший солдат Марчук Василий Владимирович, 1997 года рождения, уроженец и житель Ровенской области;

солдат Никитчук Павел Алексеевич, 1995 года рождения, уроженец и житель города Здолбунов Ровенской области.

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