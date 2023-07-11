ВСУ получили внедорожник Nissan Navara с прицепом-платформой от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Nissan Navara со специализированным прицепом-платформой.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автопоезд получило подразделение ВСУ, которое сейчас выполняет боевые задачи на одном из ключевых направлений обороны нашей страны.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 130 автомобилей, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.