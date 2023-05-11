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ВСУ получили 7 тепловизоров в рамках проекта "Киберпанк 2023" от Favbet
Favbet приобрел для Вооруженных сил Украины 7 тепловизоров в рамках проекта "Киберпанк 2023".
Об этом говорится в сообщении компании.
Первый этап этого проекта символически назывался "Той, що бачить у темряві".
Сейчас начался второй этап – "Згори видно все". Он предусматривает закупку для разведчиков и артиллеристов дронов, которые помогут Вооруженным Силам выявлять вражеские позиции и корректировать огонь.
Как сообщалось, компания Favbet переосмыслила сюжет популярной игры студии CD Projekt Red, создав мир киберпанка с украинскими реалиями. Главная цель проекта - поддержка украинских воинов.