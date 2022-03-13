ВСУ почти полностью уничтожили подразделения бригады морпехов РФ, убиты 600 оккупантов, – Цимбалюк

ВСУ почти полностью уничтожили подразделения бригады морпехов РФ, убиты 600 оккупантов.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, еще примерно столько же оккупантов были ранены. У выживших захватчиков нет даже еды.

"Подразделения 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) практически полностью уничтожены ВС Украины. Как сообщается, в результате принятия не обдуманных решений командования бригады потери составили около 600 военнослужащих убитыми и столько же раненых. В это же время, личный состав бригады не имеет доступа к продуктам питания и жилью", – рассказал Цимбалюк.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в "Азове" заявили, что практически уничтожили БТГр оккупантов под Мариуполем.

По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, потери российских войск в Украине колоссальны, это самый большой удар по российской армии за десятки лет.

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