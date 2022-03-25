ВСУ отбросили оккупантов и заняли оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева – разведка Британии

Контрнаступление украинских войск позволило вернуть под контроль некоторые города вокруг Киева и занять оборонительные позиции в 35 км на восток от столицы.

Об этом сообщила разведка Минобороны Британии. Отмечается, что контрнаступление ВСУ и сил теробороны, вероятнее всего, будет продолжено.

"Украинские контратаки и отступление российских войск на слишком растянутые линии снабжения, позволили Украине вновь занять города и оборонительные позиции на расстоянии до 35 километров к востоку от Киева", – говориться в заявлении.

В британской разведке считают, что украинские силы продолжат оттеснять оккупантов на северо-западе Киева, в направлении аэродрома Гостомель.

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Тем временем агрессор, как отмечает британская разведка, все еще пытается обойти Николаев и продолжить движение по направлению к Одессе. Однако сопротивление украинских сил серьезно усложняет им эту задачу. Также у российских оккупантов наблюдаются проблем с логистикой, которые замедляют продвижение.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что украинские защитники отбили у агрессора село Лукьяновка под Киевом. В результате успешной операции были ликвидированы 40 российских солдат. Также уничтожены три танка и девять БМП оккупантов.

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