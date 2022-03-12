ВСУ освободили от оккупантов два населенных пункта на Черниговщине – ОК 'Север'

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов два населенных пункта в Черниговской области, остановили продвижение врага к Киеву и заполучили более 10 единиц трофейной техники.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

Военные рассказали: несмотря на ожесточенные бои, которые продолжаются на Черниговщине, защитники Украины продолжают освобождать родную землю от российских оккупантов.

"Украинским защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева. Как результат - имеем в трофеях техники врага более 10-ти единиц", - сообщили в ОК "Север" .

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Армейцы утверждают: распиаренная "вторая армия мира" оказалась далеко не такой, какой ее рисовала русская пропаганда. Получая мощное сопротивление со стороны защитников Украины, враги все больше деморализованы и теряют способность вести активные боевые действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинские военные освободили от оккупантов пять населенных пунктов в Черниговской области, и один поселок – в Киевской области.