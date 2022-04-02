ВСУ освободили Михайло-Коцюбинское на Черниговщине: первые фото

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по оккупанту в населенном пункте Михайло-Коцюбинское на Черниговщине. Россияне были вынуждены спасаться бегством, чтобы выжить, поскольку их военная техника была сожжена дотла или захвачена.

Об этом сообщили на Facebook Штаба Оперативного командования "Север". Военные опубликовали фотографии с места боя, который завершился триумфом для украинской армии.

Жители поселка благодарят военных за блестящую победу и освобождение из-под гнета Российской Федерации.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

украинские войска освободили от российских оккупантов город Буча Киевской области. Во время проверки территории города, во дворе одного из построек были обнаружены тела расстрелянных местных жителей. У некоторых завязаны руки;

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