ВСУ освободили Михайло-Коцюбинское на Черниговщине: первые фото

Екатерина Белоброва
Общество
2 минуты
ВСУ освободили Михайло-Коцюбинское на Черниговщине: первые фото

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по оккупанту в населенном пункте Михайло-Коцюбинское на Черниговщине. Россияне были вынуждены спасаться бегством, чтобы выжить, поскольку их военная техника была сожжена дотла или захвачена.

Об этом сообщили на Facebook Штаба Оперативного командования "Север". Военные опубликовали фотографии с места боя, который завершился триумфом для украинской армии.

Жители поселка благодарят военных за блестящую победу и освобождение из-под гнета Российской Федерации.

Остатки боеприпасов .
Видео дня
Боевая техника оккупанта.
ВСУ уничтожили технику врага.
Место битвы за поселок.
Защитники буквально испепелили базу врага.
Бывшая дислокация РФ.
От противника осталось ''мокрое место''.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВСУ освободили Михайло-Коцюбинское на Черниговщине: первые фото

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!

Война в Украине 2022Вооруженные силы Украиныstopwar