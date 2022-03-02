ВСУ освободили Макаров на Киевщине и закрепили позиции
Военные ВСУ в среду, 2 марта освободили от российских оккупантов Макаров Киевской области.
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.
"14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада освободили Макаров Киевской области и закрепились там!", – говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ в Facebook.
Макаров стал еще одной точкой, где украинские военные перехватили инициативу. Поселок расположен в 58 километрах от Киева, рядом с ним находятся другие горячие точки Киевщины – Бородянка, Буча, Гостомель.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта оккупанты РФ продолжили массированные обстрелы населенных пунктов Киевской области, в частности жилых массивов Ирпеня, Бучи и Гостомеля. ВСУ отбивают атаки агрессора. Кроме того, продолжается борьба с диверсионными группами.
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