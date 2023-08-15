newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

ВСУ на южном направлении получили внедорожник Mitsubishi от Favbet Foundation

Мария Шевчук
Общество
1 минута
75
ВСУ на южном направлении получили внедорожник Mitsubishi от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных сил Украины внедорожник Mitsubishi L200.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Автомобиль привлечен к выполнению боевых задач на юге стране.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.