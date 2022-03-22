ВСУ на восточных рубежах отразили 9 атак "второй армии мира" и уничтожили десятки единиц техники врага

По состоянию на вечер 20 марта оперативно-тактическая группировка "Восток" отразила девять прямых атак армии российских оккупантов. Вместе с десятками наемников ВС РФ понесла серьезные издержки по боевой технике.

Об этом сообщили в пресс-службе батальона на Facebook. На этот раз потери врага исчисляются в:

11 единицах уничтоженных танков, один танк серьезно поврежден;

8 уничтоженных БМП;

1 уничтоженной бронемашине МТ-ЛБ;

2 уничтоженных единицах военных самолетов;

2 уничтоженных артиллерийских систем;

одном уничтоженном спецавтомобиле типа "Леер".

Также в боях были ликвидированы 59 человек личного состава, выполняющих преступные приказы против украинской нации.

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"Вторая "сильнейшая" армия мира без успеха продолжает направлять в ад своих безымянных солдат. Обманутые русской пропагандой, они погибают без чести и идут на верную смерть. Что ж, это их выбор..", – указано в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия приостановила переброс военной техники, но готовит к привлечению 40 тысяч новых бойцов для введения в Украину.

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