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ВСУ на восточном направлении получили микроавтобус Peugeot Boxer от Favbet Foundation

Мария Шевчук
Общество
1 минута
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ВСУ на восточном направлении получили микроавтобус Peugeot Boxer от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины, выполняющему задачи на восточном направлении, микроавтобус Peugeot Boxer.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Целевое назначение автомобиля – удовлетворение логистических потребностей сил обороны в районах выполнения боевых задач на востоке страны.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 200 авто, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.