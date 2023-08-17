ВСУ на восточном направлении получили микроавтобус Peugeot Boxer от Favbet Foundation
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины, выполняющему задачи на восточном направлении, микроавтобус Peugeot Boxer.
Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Целевое назначение автомобиля – удовлетворение логистических потребностей сил обороны в районах выполнения боевых задач на востоке страны.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 200 авто, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".
Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.