ВСУ на отдельных направлениях оттеснили оккупантов до границы РФ – 93-я ОМБр

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Подразделения 93-й бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" на отдельных направлениях оттеснили российских оккупантов до границ с РФ. Воины уничтожили колонны врага и захватили много военной техники.

Об этом сообщается на Facebook-странице 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Защитники Украины скоро пообещали обнародовать соответствующие фото.

"Начнем утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады "Холодный Яр" на отдельных направлениях оттеснила врага до границы с Россией. Холоднояровцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото в ближайшее время", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, российские оккупанты несут потери во время попыток блокировать Киев с разных направлений. Из-за своих неудач враг наносит удары по объектам критической инфраструктуры чтобы запугать население.

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