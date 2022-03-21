ВСУ на Черниговщине уничтожили КамАЗы оккупантов с боеприпасами и провиантом. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Вооруженные силы уничтожили два КамАЗа российских оккупантов. Они были загружены провиантом и боеприпасами.

Об этом 20 марта в Facebook сообщило оперативное командование "Север". Отмечается, что технику накрыли в Черниговской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Хороших новостей вам на ночь, украинцы. Не доедут до оккупанта боеприпасы и провиант. Два КамАЗа – минус. Силы сопротивления Черниговщины работают", – сказано в подписи к посту.

Видео дня

Напомним, что ВСУ недавно на запорожском направлении уничтожили российский боевой вертолет КА-52 и 60 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 марта россияне потеряли на войне в Украине уже около 14 700 военных. Среди них, как обычные солдаты, так и высокопоставленные чиновники путинской армии.

Также возросло количество уничтоженной техники только танков и бронемашин уже 476 и 1487 соответственно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!