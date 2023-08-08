ВСУ на Бахмутском направлении получили еще один внедорожник Nissan Navara от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины внедорожник Nissan Navara.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Автомобиль уже помогает специальному подразделению эффективно выполнять поставленные боевые задания на бахмутском направлении.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 авто, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.