ВСУ ликвидировали несколько вражеских баз на подступах к Харьковщине: уничтожены техника и живая сила

Ночью с 6 на 7 марта на подступах к Харькову велись активные боевые действия. Враг пытался прорваться, но ВСУ удалось удержать оборону. Украинские военные также уничтожили технику, живую силу и несколько баз противника на подходах к городу, сбили 3 самолета и взяли в плен подполковника РФ.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов в видеообращении на своем Telegram-канале. (чтобы посмотреть запись, доскролльте новость до конца).

Он добавил, что враг продолжает обстреливать город, есть жертвы среди мирного населения. Были уничтожены или частично разрушены 11 построек, огонь охватил музыкальное училище, гимназию и жилые дома. Спасатели выезжали на вызовы более 60 раз.

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"За вчера 23 тысячи человек эвакуировали железной дорогой из Харькова в безопасные места. Количество поездов увеличиваем максимально", – рассказывает госслужащий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову и другим городам Украины, мужественно удерживающим оборону, звание "Город Герой".

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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