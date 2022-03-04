ВСУ держат оборону Киева и Чернигова, противник деморализован – Генштаб

Сейчас идут девятые сутки Великой Отечественной войны Украины против России. По состоянию на 18:00 известно, что в течение дня российские оккупанты сосредоточили свои усилия на окружении Киева и ослаблении сопротивления ВСУ и населения в заблокированных им населенных пунктах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Враг также продолжил наносить на территории Украины ракетно-бомбовые удары, использовал артиллерию и реактивные системы залпового огня, чтобы разрушать объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Защитники Киева удерживают рубежи и продолжают отражать наступление противника. На Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.

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Чернигов тоже героически держит оборону. В то же время в районе поселка Михайло-Коцюбинское на Черниговщине перед рекой стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы врага. Мост через водную преграду разрушен.

На Слобожанском направлении наши защитники ведут оборонительные бои и успешно осуществляют огневое поражение противника.

На Приморском направлении оперативная группировка войск работает над тем, чтобы не допустить оцепления Николаева, а также прикрывает морское побережье.

"Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, России здесь не рады. Борьба продолжается по всей стране. Вместе победим!" – отметили в Генштабе.

Наши Воздушные силы продолжают отражать воздушные удары противника, систематически ведутся боевые действия. В настоящее время российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

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