ВСУ держат оборону городов, враг планирует подтянуть тысячу боевиков из ПВК – Генштаб

Во вторник, 8 марта, продолжаются тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник понес значительные потери и с целью их пополнения осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебного собрания, а на направлении Киева планирует перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

Об этом сообщили в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Также с целью прекращения оттока личного состава военное руководство ВС РФ запретило разрыв контрактов на прохождение военной службы.

Что касается ситуации в Украине, то на Восточном направлении группировка ООС ведет оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Идет круговая оборона Мариуполя.

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На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.

Группировка сил и средств обороны г. Киева продолжает отбивать наступление и сдерживание противника, осуществляет его поражение и устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города. Определенными силами ВСУ продолжают оборону Чернигова.

На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов.

В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Воздушные Силы ВСУ отражают сосредоточенные ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения противника, а также производят противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

Также, как сообщили в Генштабе, в нарушение требований Международного гуманитарного права, оккупанты удерживают гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, совершают диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, угоняют автомобильную технику и ведут боевые действия в гражданской одежде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что Украина может выиграть войну с Россией. Он не стал предполагать, как долго будут продолжаться боевые действия, в то же время настаивает на том, что поражение нашей страны не является неизбежным;

также Блинкен предположил, что российско-украинская война, скорее всего, закончится не скоро. Он призвал международное сообщество продолжать и усиливать давление на Россию и Путина

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