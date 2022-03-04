"ВСУ беспощадны к захватчикам, время для болезненной мести!" Штаб ООС показал героев, защищающих Украину

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В Операции Объединенных сил показали украинских защитников, героически отражающих атаки оккупантов. Они действуют слаженно и профессионально, кладя снаряды со снайперской точностью по враждебным целям.

Снимки появились в Facebook ООС. Командование отметило, что "ребята беспощадны к захватчикам".

"Самое время для болезненной мести российскому оккупанту", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина дает отпор российским оккупантам уже 196 часов. В настоящее время происходит слом ситуации – наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений, а на некоторых Вооруженные Силы совершили успешное контрнаступление.