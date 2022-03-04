"ВСУ беспощадны к захватчикам, время для болезненной мести!" Штаб ООС показал героев, защищающих Украину

Марина Погорилко
Общество
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В ООС показали украинских защитников, что мстят оккупанту
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В Операции Объединенных сил показали украинских защитников, героически отражающих атаки оккупантов. Они действуют слаженно и профессионально, кладя снаряды со снайперской точностью по враждебным целям.

Снимки появились в Facebook ООС. Командование отметило, что "ребята беспощадны к захватчикам".

"Самое время для болезненной мести российскому оккупанту", – говорится в сообщении.

В Операции Объединенных сил показали украинских защитников
Украинские Герои отбивают атаки оккупантов
Видео дня
Украинские воины со снайперской точностью кладут снаряды по враждебным целям.
Украинские военные мстят российским оккупантам

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина дает отпор российским оккупантам уже 196 часов. В настоящее время происходит слом ситуации – наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений, а на некоторых Вооруженные Силы совершили успешное контрнаступление.

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