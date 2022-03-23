'Все вещи не как наши, а достойные, фирменные': оккупант в разговоре признался, что в Украине живут лучше, чем в России. Аудио

Российский оккупант в разговоре со своей супругой признался, что в Украине люди живут лучше, чем в Российской Федерации. Он также рассказал, что россияне занимаются здесь мародерством.

Соответствующий перехваченный разговор опубликовала Служба безопасности Украины. Там отметили, что у рашистских захватчиков произошел разрыв шаблона качества жизни в Украине.

Оказывается, что украинцы живут гораздо лучше, чем российские "асвободители". Так что последние мародерствуют, а близким и родным называют это "безлимит".

"Здесь они живут, я тебе говорю, лучше, чем мы. Здесь все во все фирменное одеты. […] Здесь типа села, но девятиэтажки, все есть, ремонты. Я вот прикинул, чтобы мне так свою квартиру так обставить, мне нужно еще лет 10 не пить, не есть, не курить. Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах", - рассказал оккупант, находящийся в Киевской области.

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Но промытые мозги его собеседницы легко нашли этому объяснение: "…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…".

Кроме того, она пожаловалась на санкции Запада и рассказала, что постепенно готовится к жизни в новой реальности: как в Советском Союзе – за железным занавесом.

"Наше же будущее – в прогрессивном цивилизованном мире! Мы боремся за свою землю, за Украину! И обязательно победим!" - отметили в СБУ.

Напомним, российский оккупант, взятый в плен нашими защитниками, рассказал о зверствах армии Путина в Украине. По его словам, по нему открыли огонь свои же.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Пленный оккупант Магсад Мустафаев призвал россиян перестать верить во ложь власти. Он заявил, что Путин совершил из народа РФ фашистов, и преступления России будут помнить многие поколения людей.

Пленный российский оккупант рассказал, что Кремль отправил служить в Украину военный оркестр. По словам захватчика, он сдался в плен ВСУ, как только появилась возможность. С момента вторжения РФ на территорию Украины он находился вблизи границы Черниговской области, а затем был перенаправлен на новое место дислокации.

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