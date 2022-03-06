Все угольные шахты работают на полную мощность для обеспечения нужд энергосистемы - ДТЭК

Шахты ДТЭК работают на полную мощность и с начала марта добыли 206 тысяч тонн угля для обеспечения нужд тепловой генерации и бесперебойного электроснабжения украинских потребителей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Энерго.

"Шахтеры - тысячи героев, которые не смотря ни на что продолжают делать свое дело и на энергетической передовой заботе об энергетической безопасности страны. Сейчас все шахты компании ДТЭК работают на полную мощность. Горняки понимают, что в настоящее время только они в состоянии обеспечить углем электростанции и стараются работать максимально эффективно: продолжают добывать уголь, готовить новые горные выработки", - сообщили в компании.

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"Этот уголь позволяет украинским ТЭС гарантировать свет и тепло в домах украинцев", - говорится в заявлении компании.

Ранее в ДТЭК сообщили, что для поддержания работы ТЭС в период военных действий компания договорилась о дополнительной партии импортного угля из Польши. Первые 60 тыс. т энергетического угля прибудут в ближайшие недели.