Все планы россиян превращаются в террор, но Одессу им не сломить, – Порошенко

Петр Порошенко отреагировал на ракетные обстрелы Одессы, в результате которых погиб человек, ранены и крупные разрушения в центре города. Он подчеркнул, что все действия оккупантов – это террор против Украины.

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Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Уроды хотят разрушить портовую инфраструктуру, но сносят жилые дома. Они хотят захватывать города, но превращают их в пепел", - написал пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что Россия – это государство террористов, и каждый из них будет привлечен к ответственности.

"Все планы россиян, какими бы они ни были, стратегическими или оперативными, превращаются в террор, они не умеют иначе. Ежедневно кто-то из них заряжает ракетные установки, ежедневно их кто-то обслуживает, ежедневно кто-то отдает приказы на атаку и ежедневно кто-то нажимает на кнопку пуска. РФ – это не просто государство-террорист, это государство террористов. Каждый из них будет привлечен к ответственности", – отмечает Порошенко.

"А Одессу им не сломить, как не сломить Украину", – пишет Петр Порошенко.