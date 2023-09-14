'Все мы являемся источниками правды': завершилась работа I Международной школы коммуникаций по инициативе музея 'Голоса мирных'

Подошла к концу I Международная школа коммуникаций "Как собирать истории о войне". Это были три насыщенных дня плодотворного сотрудничества между Киевом и Люблином. По инициативе Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова мероприятие провели Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Университет имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

Участие в событии, которое имело практически образовательный характер, приняли известные мировые и украинские историки, социологи, психологи, журналисты, эксперты в области документирования опыта войны и сохранения национальной памяти. В финальный день школы участникам были вручены сертификаты.

"На наших глазах творится история. И все мы являемся источниками правды — текущей и будущей. Осознание того, что эта историческая правда формируется в прямом эфире, свидетельствами десятков тысяч людей, сверхмощное. Для увеличения эффективности документирования и сохранения национальной памяти Музей "Голоса Мирных" инициирует объединение усилий с украинскими и зарубежными образовательными институтами, чтобы нынешние и будущие поколения знали и хранили правду о пережитом Украиной", — подчеркнула Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Одним из ключевых спикеров Школы был Питер Померанцев – известный британский журналист, телепродюсер и писатель; специалист по медиа и пропаганде в современной России; профессор Института глобальных вопросов Лондонской школы экономики.

"Мы хотим, чтобы Украина не повторяла ошибки других стран и доказательства военных преступлений сразу собирались профессионально. Наша цель — собирать их, пока война еще продолжается, чтобы правосудие наступило быстрее. Важно понимать, как мы доносим правду до широкой общественности. Как пробиться в аудиторию , которая не хочет слышать правду? Отказаться от предположения, что громкого заявления о доказательствах достаточно. Мы — в гонке с пропагандистами относительно того, кто лучше поймет свою аудиторию. И если вы будете говорить только с маленьким лояльным сообществом, на законодательном уровне ничего не будет двигаться: не будет достаточного общественного и политического запроса на правосудие", - отметил эксперт.

В рамках мероприятия выступил Сергей Плохий, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете.

"Война схватила и не отпускает меня. В своей новой книге я однозначно занимаю позицию, в которой я говорю об криминальном характере этой войны. Я отказался от мировоззренческой объективности. Занял позицию не агрессора, а жертвы агрессии, то есть Украины. И это — разрыв шаблона для профессии историка, который обычно является наблюдателем.Я — украинец, украинского происхождения, из Украины.Насколько эта книга объективна?Мой ответ: был бы я украинцем или нет, в любой войне такого характера я не представляю себе возможность занять позицию агрессора или представить, что аргументы каждой из сторон вроде бы равны", — подчеркнул историк.

Трехдневное мероприятие подняло много важных и глубоких тем, к которым следует неоднократно вернуться.

Смотрите записи прямых трансляций Школы:

12 сентября по ссылке

13 сентября по ссылке

14 сентября по ссылке

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова документирует свидетельства гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 80 тысяч живых историй. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.