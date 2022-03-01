Все мобильные операторы Украины отключили связь оккупантам: также стоит сообщить об украденном телефоне

С учетом того, что телефонная связь – важнейший инструмент при ведении военных действий, все мобильные операторы Украины с 1 марта заблокировали доступ российских номеров на свои сети. То есть оккупанты не смогут общаться между собой в роуминге, а также получать звонки из России.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Госслужбе спецсвязи Украины. При этом наших граждан предупредили о значительных рисках грабежей мобильных телефонов.

"Российский солдат, оставшийся без связи, будет отбирать телефоны у мирных граждан. Поэтому мы настоятельно призываем всех, у кого представители враждебной армии отобрали мобильный, сообщать об этом своим операторам на горячую линию для блокировки номера. Разумеется, когда телефон украден сделать это будет нелегко, но не пренебрегайте. Обратитесь к соседям, друзьям, прохожим, а также используйте стационарный телефон, как можно скорей", – призвали в ведомстве.

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Здесь же напомнили, что в условиях войны от каждого гражданина зависит когда наступит мир и сколько жизней будет спасено.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские спецслужбы могут совершать атаки на теле-, радио-, и интернет-доступ в Украине, чтобы дезинформировать население о реальной ситуации в зоне активных боевых действий.