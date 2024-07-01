'Все, что создавалось годами, через мгновение превратилось в металлолом': история главного инженера ТЭС в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Вячеслав – один из тех, благодаря кому у украинцев есть свет. С первых дней полномасштабного вторжения вместе с коллегами энергетик пытался минимизировать последствия вражеских атак на станции, на которой работает. К сожалению, на этот момент большинство оборудования разрушено. Свою историю главный инженер одного из предприятий ДТЭК доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Он работает на одной из ТЭС более 30 лет и признается, что буквально вырос со своим предприятием. Следовательно, мысли оставить работу и коллег не возникало даже в самые тяжелые часы войны:

"Мы с первых часов вторжения ввели всевозможные меры безопасности. Они помогали до поры до времени. После жестоких артобстрелов и авиаударов большая часть оборудования у нас разрушена и восстановлению не подлежит. То, что создавалось годами, буквально за долю секунды превратилось в старье, в металлолом", – говорит Вячеслав.

Главный инженер подчеркивает, что металл восстановить все же можно, а людей нет. Безопасность работников на предприятии является приоритетом и в мирное время, а во время войны тем более:

"Те, кто работает на улице, попадали под обстрелы. Наши люди знают, что такое снаряд, КАБ, взрыв, контузия или краткосрочная потеря слуха. Я тоже знаю это. Оборудование работало, поэтому я не услышал звук приближающегося снаряда. Я был за помещением, и это спасло меня от поражения обломками и контузии", – рассказывает энергетик.

Вячеслав гордится коллективом станции и сравнивает его со стальным кулаком, способным преодолеть любые сложности. Раны, нанесенные врагом, предприятию придется заживать долго. Но главный инженер уверен: его коллективу по силам все возродить.

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История Вячеслава вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.