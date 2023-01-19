''Все было в огне, везде лежали обломки'': появилось видео первых минут авиакатастрофы в Броварах с бодикамер полицейских

В сети появились кадры первых минут после масштабной трагедии в Броварах. Видео момента авиакатастрофы сняли с бодикамер местных полицейских.

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Об этом сообщил начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов. Сотрудники правоохранительных органов сразу же после происшествия вызвали экстренные службы (чтобы увидеть видео, доскролльте новость до конца).

Как заявил Небитов, полицейские Киевской области Андрей Рябоконь и Дмитрий Иванов стали одними из свидетелей катастрофы. Именно они начали оказывать первую помощь пострадавшим и вызвали экстренные службы.

"Решительность, сила и устойчивость к риску ради спасения других – это качества, которые еще с детства закладываются родителями. Уверен, что руководители МВД гордились бы полицейскими, которые не колеблясь, бросились в пламя на помощь", – добавил Небитов.

Кроме того, начальник Нацполиции поблагодарил всех сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб, которые сделали все возможное для спасения людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил последнюю информацию о трагедии в Броварах, где утром 18 января разбился вертолет с руководством МВД на борту. Погибли 14 человек, среди которых один ребенок. Еще 25 человек, среди которых 11 детей, получили ранения.

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