Враг продолжает атаки на Харьковщину с земли и неба, ВСУ держат оборону. Фото последствий обстрелов

Войска РФ 18 суток не прекращают с земли и неба обстреливать населенные пункты Харьковщины. В то же время ВСУ и силы теробороны региона держат крепкую оборону и не собираются сдаваться.

Об этом заявил глава ГУ Нацполиции в области Владимир Тимошко. Пресс-служба полиции опубликовала в Facebook фото последствий обстрелов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Харьковская полиция добросовестно работает по местам дислокации и защищает мирное население от нападок агрессора и криминала. С начала российского вторжения полиция задержала 34 правонарушителя, среди которых мародеры, воры, подозреваемые в совершении убийств и разбоев", – рассказал начальник полиции.

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По его словам, харьковские следователи собирают факты военных преступлений российской армии. Он подчеркнул, что оккупанты обязательно будут отвечать за каждый свой выстрел, каждые разрушенный дом и потерянную жизнь.

В то же время правоохранители продолжают выполнять гуманитарную миссию, заботясь о гражданах, оказавшихся в затруднительном положении из-за военной агрессии РФ.

Вместе с волонтерами полицейские развозят продукты, лекарства, предметы гигиены семьям, нуждающимся в помощи. Также сопровождают транспортные средства с гражданами, решившими эвакуироваться из Харькова, обеспечивают порядок на железнодорожном вокзале.

Тимошко отметил, что ГУНП в Харьковской области оперативно реагирует на все сообщения о преступлениях и правонарушениях, отрабатывает информацию о подозрительных лицах. Круглосуточно работают операторы службы 102, действует чат-бот в Telegram @Kharkiv102_bot.

Гражданам он напомнил о необходимости соблюдать правила личной безопасности при обстрелах, не нарушать требования комендантского часа, постоянно иметь при себе документы и предметы первой необходимости. А в случае обнаружения взрывоопасных предметов – срочно звонить в полицию или ГСЧС по номерам 102 и 101.

"Харьковская полиция крепко держит свои позиции и в круглосуточном режиме предоставляет населению качественный правоохранительный сервис. Жители Харьковщины не теряют боевой дух и верят своим защитникам – Вооруженным силам, бойцам территориальной обороны, правоохранительным структурам. Наша сила в нашем единстве и уверенности. Победа будет за нами!" – подчеркнул Тимошко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате активных обстрелов со стороны войск РФ и их ударов с воздуха в Харькове пострадали множество зданий, среди которых исторические достопримечательности. Пожилой местный житель признался, что пережил уже три войны, но такого не видел.

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