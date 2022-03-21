Враг понес потери при попытке наступления на Бровары, Харьков пытаются заблокировать – Генштаб

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В Украине длятся двадцать шестые сутки героического противостояния нашего народа российскому военному вторжению. Враг понес потери при попытке наступления на Бровары, а Харьков оккупанты пытаются заблокировать.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. При этом подавляющее большинство задач, которые ставились перед оккупационными войсками, их командованием остается невыполненными.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций для ведения позиционной обороны, а также восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.

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Враг продолжает коварно уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам украинских городов и сел, грабить, похищать и брать в заложники гражданское население.

На отдельных направлениях противником сосредотачиваются силы и способы восстановления попытки наступательных действий.

В направлении Чернигова враг наступления не проводил. Продолжил коварно обстреливать позиции подразделений Вооруженных сил Украины и густонаселенные районы города.

При попытке наступления в направлении Бровары понес значительные потери и был остановлен. В настоящее время оккупанты пытаются провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.

На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы. Имеющимися силами пытается блокировать город Харьков, производит огневые удары по оборонным рубежам и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.

Также оккупанты продолжают прилагать значительные усилия по установлению контроля над городом Изюм, там проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов.

В Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и огневые удары всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.

В Генштабе подчеркнули, что благодаря активному сопротивлению Сил обороны во взаимодействии с гражданским обществом российскому агрессору, Украина продолжает держать рубеж обороны объединенной Европы.

Напомним, российские оккупанты не имеют существенных успехов в ходе наземной операции. Поэтому враг за прошедшие сутки активно наносил ракетно-бомбовые удары по важным объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 25 дней войны против Украины Россия потеряла около 15 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 498 танков и 121 вертолет оккупантов.

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