Враг понес потери при попытке наступления на Бровары, Харьков пытаются заблокировать – Генштаб
В Украине длятся двадцать шестые сутки героического противостояния нашего народа российскому военному вторжению. Враг понес потери при попытке наступления на Бровары, а Харьков оккупанты пытаются заблокировать.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. При этом подавляющее большинство задач, которые ставились перед оккупационными войсками, их командованием остается невыполненными.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций для ведения позиционной обороны, а также восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.
Враг продолжает коварно уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам украинских городов и сел, грабить, похищать и брать в заложники гражданское население.
На отдельных направлениях противником сосредотачиваются силы и способы восстановления попытки наступательных действий.
В направлении Чернигова враг наступления не проводил. Продолжил коварно обстреливать позиции подразделений Вооруженных сил Украины и густонаселенные районы города.
При попытке наступления в направлении Бровары понес значительные потери и был остановлен. В настоящее время оккупанты пытаются провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.
На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы. Имеющимися силами пытается блокировать город Харьков, производит огневые удары по оборонным рубежам и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.
Также оккупанты продолжают прилагать значительные усилия по установлению контроля над городом Изюм, там проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов.
В Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и огневые удары всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.
На Южнобужском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.
В Генштабе подчеркнули, что благодаря активному сопротивлению Сил обороны во взаимодействии с гражданским обществом российскому агрессору, Украина продолжает держать рубеж обороны объединенной Европы.
Напомним, российские оккупанты не имеют существенных успехов в ходе наземной операции. Поэтому враг за прошедшие сутки активно наносил ракетно-бомбовые удары по важным объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.
Как сообщал OBOZREVATEL, за 25 дней войны против Украины Россия потеряла около 15 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 498 танков и 121 вертолет оккупантов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведите на фейки!