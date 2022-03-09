Враг понес потери на Киевщине, а в Беларуси большинство военных не согласны поддержать РФ – Генштаб

Российские оккупанты понесли значительные потери на Киевщине. И рассчитывать на "пополнение" из Беларуси им не стоит: большинство беларусских военных не хотят воевать на стороне РФ против Украины.

Об этом 9 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской разведки, Россию, которая рассчитывает на подкрепление со стороны Беларуси, может ожидать неприятный сюрприз: белорусские военные не готовы поддерживать российскую агрессию и умирать в Украине наравне с российскими оккупантами.

"По имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по поводу их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Видео дня

Российские войска продолжают нести в Украине ошеломительные потери. ВСУ сдерживают и минусируют врага одновременно в трех операционных зонах – на юге, на востоке и на севере нашего государства. На Киевщине сегодня оккупантам было особенно туго.

"На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах - Донецком, Слобожанском и Таврическом. На северо-западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах. В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери. Город Чернигов держит устойчивую оборону", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Нет успехов у оккупантов и в мечтательном восторге или окружении Киева: защитники столицы удерживают определенные рубежи.

В Генштабе также рассказали об очередном преступлении против человечности, совершенном сегодня оккупантами в Мариуполе.

"Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру", - констатировали в Генштабе.

Деморализация в рядах оккупационных войск постоянно растет.

При этом в Генштабе предупреждают о подготовке противником ряда психологических операций: подразделения информационной борьбы постараются подорвать у людей доверие к представителям государственной власти на местах. Поэтому украинцам следует быть внимательными, осторожными и доверять исключительно информации из официальных источников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Генштабе ВСУ озвучили потери РФ в войне против Украины, а также предупредили о накоплении врагом сил для попытки штурма Киева и наступления на Сумы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel . Не ведитесь на фейки!