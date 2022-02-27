'Враг не пройдет': Геннадий Корбан рассказал о ситуации в Днепре и области

В Днепре и других городах области ситуация стабильная. Поддерживаются все коммуникации. Критическая инфраструктура, все, что касается систем жизнеобеспечения городов, также в рабочем состоянии.

"Могу заверить граждан, что на территории нашей области сейчас нет ДРГ. Те, что были, уже задержаны. Мы обнаруживаем эти группы на ранней стадии - когда их забрасывают. На территории области нет российских войск. Думаю, они боятся сюда заходить. Днепропетровщина сейчас - это укрепрайон. Своего рода Сталинград. Поэтому они сейчас останавливаются, не доезжая до наших городов", - подчеркнул руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан во время брифинга 27 февраля.

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Также, по его словам, города и украинская армия обеспечены едой. Военные подразделения и их семьи, находящиеся на территории области, находятся в комфортных условиях. "Мы внимательно следим за оперативной ситуацией на фронте. Военные выполняют надлежащие действия, чтобы отразить агрессию РФ. Враг не пройдет".

Геннадий Корбан также поблагодарил днепрян и жителей области за высокий уровень самоорганизации, оперативную передачу сведений о вражеских метках и четкое соблюдение комендантского часа.