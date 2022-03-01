Враг не достиг успеха в Украине и теряет наступательный темп: свежие данные от ВСУ

За пять дней нападения на украинское государство российские оккупационные войска не преуспели ни в одном из направлений. Вооруженные силы Украины при поддержке артиллерии и БПЛА "Bayraktar ТВ2" удерживают обозначенные рубежи.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 00:00 28 февраля, которое опубликовано на Facebook. В ней подчеркнуто: оккупанты теряют наступательный потенциал.

В то же время российские войска по преступному приказу продолжают бить по военным и гражданским объектам и вести разведку самолетами КПС вооруженных сил России, в том числе и с использованием воздушного пространства Беларуси.

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Как отметили в Генштабе, россияне планируют привлечь к нападению на Украину наиболее подготовленные воинские части Беларуси. Они завершают сосредоточение вдоль украинской границы.

Вокруг украинской столицы, Киева, ситуация остается напряженной, говорится в сообщении. Оккупанты пытаются восстановить наступление на город на Полесье.

Российские войска нарушают все нормы международного права, нанося ракетно-бомбовые удары по украинским населенным пунктам и уничтожая инфраструктуру нашего государства.

В Генеральном штабе ВСУ также добавили, что проведение морской десантной операции в Черном море в ближайшее время маловероятно из-за погодных условий. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования.

Потери РФ в войне с Украиной

Отметим, что потери российских оккупантов с начала их открытого вторжения в Украину выросли. По состоянию на утро 28 февраля в живой силе они превысили 5,3 тысячи человек. Больше всего среди техники уничтожены боевые бронированные машины – 816.

Сколько всего потерял противник в противостоянии с ВСУ (с 24 по 28 февраля по состоянию на 6:00):

самолеты – 29,

вертолеты – 29,

танки – 191,

бронеавтомобили – 816,

пушки – 74,

ЗРК "БУК" – 1,

РСЗО "Град" – 21,

автомобильная техника – 291

цистерны – 60,

беспилотники – 3,

корабли/катера – 2,

средства ПВО – 5,

личный состав – ориентировочно 5300 (уточняется).

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВСУ уничтожили более 100 единиц вражеской техники, среди них – 20 "Градов", которые оккупанты сегодня используют для обстрелов жилых кварталов мирных украинских городов. Уничтожены были также позиции "Градов" вокруг города Сумы.

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