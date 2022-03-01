Враг не достиг успеха в Украине и теряет наступательный темп: свежие данные от ВСУ

Ольга Липич
Общество
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Враг не достиг успеха в Украине и теряет наступательный темп: свежие данные от ВСУ
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За пять дней нападения на украинское государство российские оккупационные войска не преуспели ни в одном из направлений. Вооруженные силы Украины при поддержке артиллерии и БПЛА "Bayraktar ТВ2" удерживают обозначенные рубежи.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 00:00 28 февраля, которое опубликовано на Facebook. В ней подчеркнуто: оккупанты теряют наступательный потенциал.

В то же время российские войска по преступному приказу продолжают бить по военным и гражданским объектам и вести разведку самолетами КПС вооруженных сил России, в том числе и с использованием воздушного пространства Беларуси.

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Как отметили в Генштабе, россияне планируют привлечь к нападению на Украину наиболее подготовленные воинские части Беларуси. Они завершают сосредоточение вдоль украинской границы.

Вокруг украинской столицы, Киева, ситуация остается напряженной, говорится в сообщении. Оккупанты пытаются восстановить наступление на город на Полесье.

Российские войска нарушают все нормы международного права, нанося ракетно-бомбовые удары по украинским населенным пунктам и уничтожая инфраструктуру нашего государства.

В Генеральном штабе ВСУ также добавили, что проведение морской десантной операции в Черном море в ближайшее время маловероятно из-за погодных условий. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ в Facebook

Потери РФ в войне с Украиной

Отметим, что потери российских оккупантов с начала их открытого вторжения в Украину выросли. По состоянию на утро 28 февраля в живой силе они превысили 5,3 тысячи человек. Больше всего среди техники уничтожены боевые бронированные машины – 816.

Сколько всего потерял противник в противостоянии с ВСУ (с 24 по 28 февраля по состоянию на 6:00):

  • самолеты – 29,

  • вертолеты – 29,

  • танки – 191,

  • бронеавтомобили – 816,

  • пушки – 74,

  • ЗРК "БУК" – 1,

  • РСЗО "Град" – 21,

  • автомобильная техника – 291

  • цистерны – 60,

  • беспилотники – 3,

  • корабли/катера – 2,

  • средства ПВО – 5,

  • личный состав – ориентировочно 5300 (уточняется).

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