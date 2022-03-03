Враг деморализован, РФ не достигла успеха почти по всем направлениям и бьет по мирным гражданам – Генштаб

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На восьмые сутки Великой Отечественной войны Украины российские оккупанты не достигли успеха. Поэтому враг прибегнул к тактике ночных обстрелов жилых районов крупных городов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 четверга, 3 марта. ВСУ обороняют определенные рубежи, контратакуют и блокируют силы противника на разных направлениях.

На Волынской направлении противник продолжает проводить демонстративные действия вдоль госграницы.

На Полесском направлении враг пытается проводить наступление в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Зафиксировано дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

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На Сиверском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВСУ, пытаются добраться до северных окраин Киева. Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населённых пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил в БТГр (батальонно-тактическая группа) из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава. В Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели относительно захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг.

На Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил уничтоженный малочисленный десант .

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.

В Генштабе добавили, что враг деморализован и он продолжает нести потери. Также обратили внимание, что российские военные впервые признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат.

"В ходе очередного вечернего брифинга официальный представитель российского Министерства обороны РФ обнародовал собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых", – отметили в ведомстве.

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