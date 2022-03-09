Враг атакует Житомирщину, Запорожье, Черниговщину, в Изюме идут бои. Главное о ситуации в регионах

На 14-е сутки российского вторжения в Украину российские оккупанты атакуют Житомирщину, Запорожье и Черниговщину. В то же время, в Изюме Харьковской области идут бои.

Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро понедельника, 7 марта, которое располагает OBOZREVATEL. В Киевской области враг пытался ночью зайти в Ирпень, но украинские защитники отбили эту атаку.

По Борисполю вечером был произведен ракетный удар. Одну ракету уничтожили, одна попала в технические помещения аэропорта, в результате чего есть раненные. За ночь было несколько воздушных тревог. В настоящее время область готовится к эвакуации из горячих точек.

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В Житомирской области вечером и ночью было два авиаудара. В Житомире в результате действий оккупантов разрушено здание общежития, по предварительной информации, также было попадание в одно из предприятий города. Кроме того, в области россияне бомбили город Малин. Разрушены несколько частных домов. По предварительным данным в результате авиационных ударов погибли 9 граждан.

В Запорожской области враг пытается возобновить наступление, совершая перегруппировку войск для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на создании условий для захвата, но темпы продвижения снижены, личный состав оккупанта деморализован.

В Черниговской области ночью и утром были постоянные воздушные тревоги в Чернигове, Нежине, Остере и Десне. Сейчас проходят оборонительные бои на подступах к Чернигову. Ночью российская армия обстреливала окрестности Чернигова, по предварительной информации, в результате этого были зафиксированы пожары в 10 жилых домах.

В Сумской области ночь прошла тихо, кроме Ахтырского района и города Ахтырка. Их снова бомбила российская авиация, пока с ними нет связи. Всю ночь продолжались переговоры по "зеленому коридору" из Сум и предварительно его открыли. С 9 до 21 вчера он действовал, обошлось без жертв, несмотря на провокации врага.

В Луганской области зафиксированы обстрелы Северодонецка, Рубежного и Кременной, пожары в жилом секторе в результате попадания снарядов. Отсутствует газ, частично вода и свет. Практически нет Интернета и связи. Население перебегает на государственный роуминг. Вчера днем был мощный обстрел Северодонецка. 8 марта по ул. 8 марта погиб гражданский человек.

В Донецкой области в Краматорске объявлена воздушная тревога. В Мариуполь гуманитарный груз не поступил. Россияне бомбили авиацией здание Красного Креста – международного и украинского. В городе нет ничего – воды, электричества, газа, пищи, лекарств. Волноваха – стабильно плохо. Бои продолжаются, но город под контролем ВСУ. Остальные области более-менее нормально. Только в Новолуганском - обстрелы, поврежден газопровод, дома. О жертвах еще не сообщали - нет возможности обследовать.

Харьков держит оборону, активных наступательных действий не было, ночью была единичная атака окраин города с воздуха. Поймали еще одного диверсанта. Продолжаются бои в Изюме, Чугуеве и Дергачах, есть попадание снарядов в жилые дома.

В Полтавской области ночь была спокойной, утром объявлена воздушная тревога в Лубнах. Два этапа эвакуации из Сум завершились успешно: 5 тысяч человек и 1 тысяча частных автомобилей в настоящее время в безопасности.

Вторая колонна прибыла в Полтаву ночью. Большинство эвакуированных – наши женщины и дети, а также иностранцы из Индии, Китая, Турции. Из Полтавы люди поехали по железной дороге на запад. Тем, кто захотел остаться, предоставлено убежище.

В Кировоградской, Волынской, Херсонской, Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Закарпатской областях ночь прошла спокойно и относительно тихо.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторгшиеся в Украину войска России за 14 дней войны потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили более тысячи бронемашин, 303 танка и 81 вертолет оккупантов.

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