Врач сказала, до каких пор COVID-19 будет 'путешествовать' по Украине

В начале февраля в Украине возможен рост заболеваемости коронавирусом. Инфекция будет "путешествовать" в обществе, пока не образуется коллективный иммунитет.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучила врач-пульмонолог Светлана Гук. "Пандемия сама по себе не преодолена. Нам удалось уменьшить количество заболеваний на единицу времени, то есть растянуть эту пандемию, но никогда не шла речь о том, что какие-то карантинные меры могут ее прекратить", – отметила она.

"Пока не будет создан коллективный иммунитет – естественным или естественно-искусственным, за счет вакцинации, путем – эта инфекция будет путешествовать в обществе. Мы будем видеть увеличение и уменьшение количества зараженных людей", – объяснила медик.

По ее прогнозам, "после того, как снимутся жесткие карантинные меры, мы увидим увеличение. Я надеюсь, что уровень заболеваемости не будет высоким, но, тем не менее, я думаю, это закономерно, что мы увидим рост заболеваемости".

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